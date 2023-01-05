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Синегубов: На Харьковщине из-за мин травмировались сапер и гражданский мужчина

Общество 09:07   05.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине из-за мин травмировались сапер и гражданский мужчина Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

Под огнем были: Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты. К счастью, от обстрелов никто не пострадал.

Вчера в районе села Шейковка Изюмского района во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года.

Старший сапер той же группы получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В районе города Балаклея Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский мужчина 22 года. Госпитализирован с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

Читайте также: При разминировании на Харьковщине погиб подполковник ГСЧС

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".