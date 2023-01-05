Синегубов: На Харьковщине из-за мин травмировались сапер и гражданский мужчина
Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.
Под огнем были: Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты. К счастью, от обстрелов никто не пострадал.
Вчера в районе села Шейковка Изюмского района во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года.
Старший сапер той же группы получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В районе города Балаклея Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский мужчина 22 года. Госпитализирован с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".