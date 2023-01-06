Два дрона-разведчика получат защитники Харьковщины из 92-й бригады — Синегубов
Фото: ХОВА
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пообещал передать защитникам из 92-й бригады на передовую два новых разведывательных дрона, которые получил от исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Татьяны Кириенко.
«Уже завтра дроны получат наши Герои на передовой. Их передадут одному из спецподразделений 92-й Отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Слава Украине», — сказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пообещал передать защитникам из 92-й бригады на передовую два новых разведывательных дрона, которые получил от исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Татьяны Кириенко.".