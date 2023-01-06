Два дрона-разведчика получат защитники Харьковщины из 92-й бригады — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пообещал передать защитникам из 92-й бригады на передовую два новых разведывательных дрона, которые получил от исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Татьяны Кириенко.

«Уже завтра дроны получат наши Герои на передовой. Их передадут одному из спецподразделений 92-й Отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Слава Украине», — сказал начальник ХОВА.