Два дрони-розвідники отримають захисники Харківщини з 92-ї бригади – Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пообіцяв передати захисникам з 92-ї бригади на передову два нові розвідувальні дрони, які отримав від виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Тетяни Кірієнко.
“Вже завтра дрони отримають наші герої на передовій. Їх передадуть одному із спецпідрозділів 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Слава Україні”, – сказав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пообіцяв передати захисникам з 92-ї бригади на передову два нові розвідувальні дрони, які отримав від виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Тетяни Кірієнко.".