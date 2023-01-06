Масштабный пожар в Двуречной и разрушенное предприятие в Купянске. Сводка ГСЧС

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, тушили в Харьковской области чрезвычайники за прошедшие сутки.

Около 12:30 враг ударил по учебному заведению в поселке Двуречная, вызвав большой пожар на площади 800 квадратных метров. Его тушили 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти трех часов, напомнили в облуправлении ГСЧС.

В 10:40 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Они обнаружили повреждение здания предприятия, которое не эксплуатировалось. Пожара не было.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 135 взрывоопасных предметов.