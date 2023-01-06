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Масштабный пожар в Двуречной и разрушенное предприятие в Купянске. Сводка ГСЧС

Происшествия 09:11   06.01.2023
Елена Нагорная
Масштабный пожар в Двуречной и разрушенное предприятие в Купянске. Сводка ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, тушили в Харьковской области чрезвычайники за прошедшие сутки.

Около 12:30 враг ударил по учебному заведению в поселке Двуречная, вызвав большой пожар на площади 800 квадратных метров. Его тушили 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти трех часов, напомнили в облуправлении ГСЧС.

В 10:40 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Они обнаружили повреждение здания предприятия, которое не эксплуатировалось. Пожара не было.

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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 135 взрывоопасных предметов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 09:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, тушили в Харьковской области чрезвычайники за прошедшие сутки.".