Масштабный пожар в Двуречной и разрушенное предприятие в Купянске. Сводка ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, тушили в Харьковской области чрезвычайники за прошедшие сутки.
Около 12:30 враг ударил по учебному заведению в поселке Двуречная, вызвав большой пожар на площади 800 квадратных метров. Его тушили 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти трех часов, напомнили в облуправлении ГСЧС.
В 10:40 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Они обнаружили повреждение здания предприятия, которое не эксплуатировалось. Пожара не было.
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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 135 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 09:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, тушили в Харьковской области чрезвычайники за прошедшие сутки.".