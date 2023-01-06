Пожежа у Дворічній та зруйноване підприємство в Куп’янську. Зведення ДСНС

Одну пожежу, викликану ворожими обстрілами, загасили у Харківській області надзвичайники за минулу добу.

Близько 12:30 ворог ударив по навчальному закладу у селищі Дворічна, викликавши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин, нагадали в облуправлінні ДСНС.

О 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожого обстрілу. Вони виявили пошкодження будівлі підприємства, яке не експлуатувалося. Пожежі не було.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.