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Пожежа у Дворічній та зруйноване підприємство в Куп’янську. Зведення ДСНС

Події 09:11   06.01.2023
Олена Нагорна
Пожежа у Дворічній та зруйноване підприємство в Куп’янську. Зведення ДСНС

Одну пожежу, викликану ворожими обстрілами, загасили у Харківській області надзвичайники за минулу добу.

Близько 12:30 ворог ударив по навчальному закладу у селищі Дворічна, викликавши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин, нагадали в облуправлінні ДСНС.

О 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожого обстрілу. Вони виявили пошкодження будівлі підприємства, яке не експлуатувалося. Пожежі не було.

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Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну пожежу, викликану ворожими обстрілами, загасили у Харківській області надзвичайники за минулу добу.".