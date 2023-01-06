Пожежа у Дворічній та зруйноване підприємство в Куп’янську. Зведення ДСНС
Одну пожежу, викликану ворожими обстрілами, загасили у Харківській області надзвичайники за минулу добу.
Близько 12:30 ворог ударив по навчальному закладу у селищі Дворічна, викликавши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин, нагадали в облуправлінні ДСНС.
О 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожого обстрілу. Вони виявили пошкодження будівлі підприємства, яке не експлуатувалося. Пожежі не було.
Читайте також: На Харківщині за добу – один поранений внаслідок обстрілів – Синєгубов
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пожежа у Дворічній та зруйноване підприємство в Куп’янську. Зведення ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 09:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну пожежу, викликану ворожими обстрілами, загасили у Харківській області надзвичайники за минулу добу.".