Как аэроразведка Харьковской ТрО бьет по оккупантам под Бахмутом (видео)
Фото: кадр из видео
Кадры работы аэроразведки Изюмского батальона Харьковской 113 бригады под Бахмутом опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).
«Аэроразведка Изюмского батальона Харьковской 113 бригады под Бахмутом выкуривает врага из его земляных укрытий, — подписал Мельник опубликованное видео и добавил. — Ибо пребывание оккупантов в украинской земле может быть только санкционированным Вооруженными силами, после прохождения ряда процедур с применением специальных средств денацификации».
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Напомним, харьковские тероборонцы продолжают «поздравлять» российских захватчиков с Новым годом. Новое «поздравление» в виде огня из бронетехники подготовили бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры работы аэроразведки Изюмского батальона Харьковской 113 бригады под Бахмутом опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель)".