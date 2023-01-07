Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)

Кадри роботи аеророзвідки Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади під Бахмутом опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

“Аеророзвідка Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади під Бахмутом викурює ворога з його земляних укриттів, – підписав Мельник опубліковане відео і додав. – Бо перебування окупантів в українській землі може бути тільки санкціонованим Збройними силами, після проходження низки процедур із застосуванням спеціальних засобів денацифікації”.

Нагадаємо, харківські тероборонці продовжують “вітати” російських загарбників із Новим роком. Нове “вітання” у вигляді вогню з бронетехніки підготували бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади.