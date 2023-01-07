Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)
Кадри роботи аеророзвідки Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади під Бахмутом опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).
“Аеророзвідка Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади під Бахмутом викурює ворога з його земляних укриттів, – підписав Мельник опубліковане відео і додав. – Бо перебування окупантів в українській землі може бути тільки санкціонованим Збройними силами, після проходження низки процедур із застосуванням спеціальних засобів денацифікації”.
Читайте також: Залишився в Ізюмі підпільником: на Харківщині знайшли тіло активіста “Пласту”
Нагадаємо, харківські тероборонці продовжують “вітати” російських загарбників із Новим роком. Нове “вітання” у вигляді вогню з бронетехніки підготували бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 19:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри роботи аеророзвідки Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади під Бахмутом опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель)".