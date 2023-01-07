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Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)

Події 19:38   07.01.2023
Оксана Горун
Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)

Кадри роботи аеророзвідки Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади під Бахмутом опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

“Аеророзвідка Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади під Бахмутом викурює ворога з його земляних укриттів, – підписав Мельник опубліковане відео і додав. – Бо перебування окупантів в українській землі може бути тільки санкціонованим Збройними силами, після проходження низки процедур із застосуванням спеціальних засобів денацифікації”.

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    • Нагадаємо, харківські тероборонці продовжують “вітати” російських загарбників із Новим роком. Нове “вітання” у вигляді вогню з бронетехніки підготували бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 19:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри роботи аеророзвідки Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади під Бахмутом опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель)".