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Ночных отключений света на Харьковщине 7 января не будет: информация Укрэнерго

Общество 11:24   07.01.2023
Оксана Горун
Ночных отключений света на Харьковщине 7 января не будет: информация Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что областям довели лимиты потребления энергии, которые действуют только в дневное время — с 10:00 до 23:00.

Пресс-служба Укрэнерго сообщила о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 11:00 7 января.

«Благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры. Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — отметили в НЭК «Укрэнерго».

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    • Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что на Харьковщине есть возможность иногда не отключать электричество даже по почасовым графикам, так как область «вписывается» в лимиты, которые определяет Укрэнерго.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что областям довели лимиты потребления энергии, которые действуют только в дневное время — с 10:00 до 23:00".