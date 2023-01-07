Ночных отключений света на Харьковщине 7 января не будет: информация Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что областям довели лимиты потребления энергии, которые действуют только в дневное время — с 10:00 до 23:00.

Пресс-служба Укрэнерго сообщила о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 11:00 7 января.

«Благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры. Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — отметили в НЭК «Укрэнерго».

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что на Харьковщине есть возможность иногда не отключать электричество даже по почасовым графикам, так как область «вписывается» в лимиты, которые определяет Укрэнерго.