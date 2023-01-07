Ночных отключений света на Харьковщине 7 января не будет: информация Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что областям довели лимиты потребления энергии, которые действуют только в дневное время — с 10:00 до 23:00.
Пресс-служба Укрэнерго сообщила о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 11:00 7 января.
«Благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры. Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — отметили в НЭК «Укрэнерго».
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Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал о том, что на Харьковщине есть возможность иногда не отключать электричество даже по почасовым графикам, так как область «вписывается» в лимиты, которые определяет Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что областям довели лимиты потребления энергии, которые действуют только в дневное время — с 10:00 до 23:00".