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Нічних відключень світла на Харківщині 7 січня не буде: інформація Укренерго

Суспільство 11:24   07.01.2023
Оксана Горун
Нічних відключень світла на Харківщині 7 січня не буде: інформація Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що областям довели ліміти споживання енергії, які діють лише вдень – з 10:00 до 23:00.

Пресслужба Укренерго поінформувала про ситуацію в енергосистемі України станом на 11:00 7 січня.

“Завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються”, – зазначили у НЕК “Укренерго”.

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    • Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що на Харківщині є можливість інколи не відключати електрику навіть за погодинними графіками, оскільки область “вписується” у ліміти, які визначає Укренерго.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Нічних відключень світла на Харківщині 7 січня не буде: інформація Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що областям довели ліміти споживання енергії, які діють лише вдень – з 10:00 до 23:00".