Нічних відключень світла на Харківщині 7 січня не буде: інформація Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що областям довели ліміти споживання енергії, які діють лише вдень – з 10:00 до 23:00.

Пресслужба Укренерго поінформувала про ситуацію в енергосистемі України станом на 11:00 7 січня.

“Завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються”, – зазначили у НЕК “Укренерго”.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що на Харківщині є можливість інколи не відключати електрику навіть за погодинними графіками, оскільки область “вписується” у ліміти, які визначає Укренерго.