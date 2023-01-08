Победить современного Ирода: в Харькове нацгвардейцы колядовали в ТРЦ (видео)
Военный оркестр 3017-й части Нацгвардии поздравил харьковчан с Рождеством. Нацгвардейцы в национальной одежде пели колядки и щедровки в одном из торговых центров.
Задача каждого исполнителя колядок — принести добрую весть о рождении Христа, пожелать благополучия и счастья. Гвардейцы были с рождественской звездой, которая указывает правильный путь, пишет Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
Видео: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии
«Это наша традиция — на Рождество петь колядки, наше народное фольклорное достояние, жизнь, за которую мы боремся, идет дальше. Наши военные борются за мир и свободу украинского народа, за победу Украины. Нам всем сейчас важно чувствовать поддержку друг друга, поэтому таким образом, мы военные еще раз напомнили гражданским, что мы рядом и мы несокрушимы», — поделился музыкант военного оркестра Александр.
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«Во время исполнения колядок нам хотелось поделиться радостью и наполнить добром сердца украинцев в Рождество, пожелать, чтобы новорожденный бог дал им то, в чем они нуждаются или наоборот забрал проблемы. Верим, что господь поможет нам победить современного Ирода, и не дать ему выполнить злую волю», — отметил начальник военного оркестра Сергей Нагорный.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 3017-й части Нацгвардии поздравил харьковчан с Рождеством. Нацгвардейцы в национальной одежде пели колядки и щедровки в одном из торговых центров.".