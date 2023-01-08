Победить современного Ирода: в Харькове нацгвардейцы колядовали в ТРЦ (видео)

Военный оркестр 3017-й части Нацгвардии поздравил харьковчан с Рождеством. Нацгвардейцы в национальной одежде пели колядки и щедровки в одном из торговых центров.

Задача каждого исполнителя колядок — принести добрую весть о рождении Христа, пожелать благополучия и счастья. Гвардейцы были с рождественской звездой, которая указывает правильный путь, пишет Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.

Видео: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

«Это наша традиция — на Рождество петь колядки, наше народное фольклорное достояние, жизнь, за которую мы боремся, идет дальше. Наши военные борются за мир и свободу украинского народа, за победу Украины. Нам всем сейчас важно чувствовать поддержку друг друга, поэтому таким образом, мы военные еще раз напомнили гражданским, что мы рядом и мы несокрушимы», — поделился музыкант военного оркестра Александр.

«Во время исполнения колядок нам хотелось поделиться радостью и наполнить добром сердца украинцев в Рождество, пожелать, чтобы новорожденный бог дал им то, в чем они нуждаются или наоборот забрал проблемы. Верим, что господь поможет нам победить современного Ирода, и не дать ему выполнить злую волю», — отметил начальник военного оркестра Сергей Нагорный.