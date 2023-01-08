“Подолати сучасного Ірода”: у Харкові нацгвардійці колядували в ТРЦ (відео)

Військовий оркестр 3017-ї частини Нацгвардії привітав харків’ян із Різдвом. Нацгвардійці у національному одязі співали колядки та щедрівки в одному із торгівельних центрів.

Завдання кожного виконавця колядок – принести добру звістку про народження Христа, побажати благополуччя та щастя. Гвардійці були з різдвяною зіркою, яка вказує правильний шлях, пише Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії.

Відео: Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії

“Це наша традиція – на Різдво співати колядки, наше народне фольклорне надбання, життя, за яке ми боремося йде далі. Наші військові борються за мир та свободу українського народу, за перемогу України. Нам всім зараз важливо відчувати підтримку один одного, тож таким чином, ми військові ще раз нагадали цивільним, що ми поряд і ми незламні”, – поділився музикант військового оркестру Олександр.

“Під час виконання колядок нам хотілося поділитися радістю і наповнити добром серця українців у Різдво, побажати, щоб новонароджений бог подав їм те, чого вони потребують або навпаки забрав проблеми. Віримо, що господь допоможе нам подолати сучасного Ірода, і не дати йому виконати злу волю”, – зазначив начальник військового оркестру Сергій Нагорний.