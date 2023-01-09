Live
  • Понедельник 09.01.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🔴

Без снега, но с морозом: погода в Харькове на 10 января

Общество 22:00   09.01.2023
Оксана Горун
Без снега, но с морозом: погода в Харькове на 10 января

В Украинском гидрометцентре пока не прогнозируют резких изменений в установившейся в Харькове погоде.

На 10 января метеорологи прогнозируют стойкие морозы — и днем, и ночью. Днем — от 6 до 8 градусов со знаком «минус», ночью — минус 10 — 12. Ветер будет вполне спокойным — 7-12 метров в секунду. А вот снега не обещают. В течение всех ближайших суток будет переменная облачность, без осадков.

Отметим, что в районе 13 — 14 января синоптики прогнозируют потепление в «замороженных» регионах Украины. Такой прогноз озвучила в частности синоптик Наталья Диденко.

«С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление», — отметила она в telegram.

  • Читайте также: С +4 до -16. Харьков зальет дождем со снегом и ночью заморозит

    • Укргидрометцентр предвидит плюсовые температуры в Харькове, начиная с субботы, 14 января. А вот всего до одного градуса ниже нуля дневные температуры поднимутся уже к 12-му — 13-му.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:44
    ISW теперь ежедневно оценивает вероятность нового вторжения РФ в Украину
    13:02
    Мороз и гололед: дорожники Харьковщины просят воздержаться от дальних поездок
    11:03
    С +4 до -16. Харьков зальет дождем со снегом и ночью заморозит
    18:50
    После аномального тепла — лютые морозы: в выходные в Харькове — до -16
    17:59
    31 декабря в Харькове было аномально теплым, но не побило температурный рекорд

  • Категории: Общество; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Без снега, но с морозом: погода в Харькове на 10 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украинском гидрометцентре пока не прогнозируют резких изменений в установившейся в Харькове погоде".