Без снега, но с морозом: погода в Харькове на 10 января

В Украинском гидрометцентре пока не прогнозируют резких изменений в установившейся в Харькове погоде.

На 10 января метеорологи прогнозируют стойкие морозы — и днем, и ночью. Днем — от 6 до 8 градусов со знаком «минус», ночью — минус 10 — 12. Ветер будет вполне спокойным — 7-12 метров в секунду. А вот снега не обещают. В течение всех ближайших суток будет переменная облачность, без осадков.

Отметим, что в районе 13 — 14 января синоптики прогнозируют потепление в «замороженных» регионах Украины. Такой прогноз озвучила в частности синоптик Наталья Диденко.

«С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление», — отметила она в telegram.

Укргидрометцентр предвидит плюсовые температуры в Харькове, начиная с субботы, 14 января. А вот всего до одного градуса ниже нуля дневные температуры поднимутся уже к 12-му — 13-му.