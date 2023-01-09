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Без снігу, але з морозом: погода в Харкові на 10 січня

Суспільство 22:00   09.01.2023
Оксана Горун
Без снігу, але з морозом: погода в Харкові на 10 січня

В Українському гідрометцентрі поки не прогнозують різких змін у погоді, що встановилася в Харкові.

На 10 січня метеорологи прогнозують стійкі морози – і вдень, і вночі. Вдень – від 6 до 8 градусів зі знаком “мінус”, уночі – мінус 10 – 12. Вітер буде цілком спокійним – 7-12 метрів за секунду. А от снігу не обіцяють. Протягом усієї найближчої доби буде мінлива хмарність, без опадів.

Зазначимо, що в районі 13-14 січня синоптики прогнозують потепління у “заморожених” регіонах України. Такий прогноз озвучила, зокрема, синоптик Наталія Діденко.

“З Маланки-Василя, 13-14 січня, розпочнеться потепління”, – зазначила вона в Телеграмі.

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    • Укргідрометцентр передбачає плюсові температури в Харкові, починаючи з суботи, 14 січня. А ось усього до одного градуса нижче нуля денні температури піднімуться вже до 12-го – 13-го.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Українському гідрометцентрі поки не прогнозують різких змін у погоді, що встановилася в Харкові".