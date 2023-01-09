Без снігу, але з морозом: погода в Харкові на 10 січня
В Українському гідрометцентрі поки не прогнозують різких змін у погоді, що встановилася в Харкові.
На 10 січня метеорологи прогнозують стійкі морози – і вдень, і вночі. Вдень – від 6 до 8 градусів зі знаком “мінус”, уночі – мінус 10 – 12. Вітер буде цілком спокійним – 7-12 метрів за секунду. А от снігу не обіцяють. Протягом усієї найближчої доби буде мінлива хмарність, без опадів.
Зазначимо, що в районі 13-14 січня синоптики прогнозують потепління у “заморожених” регіонах України. Такий прогноз озвучила, зокрема, синоптик Наталія Діденко.
“З Маланки-Василя, 13-14 січня, розпочнеться потепління”, – зазначила вона в Телеграмі.
Читайте також: Із +4 до -16. Харків заллє дощем зі снігом і вночі заморозить
Укргідрометцентр передбачає плюсові температури в Харкові, починаючи з суботи, 14 січня. А ось усього до одного градуса нижче нуля денні температури піднімуться вже до 12-го – 13-го.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Без снігу, але з морозом: погода в Харкові на 10 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Українському гідрометцентрі поки не прогнозують різких змін у погоді, що встановилася в Харкові".