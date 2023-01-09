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Минобороны РФ распространило дезинформацию о действиях СБУ на Харьковщине

Мир 21:37   09.01.2023
Оксана Горун
Минобороны РФ распространило дезинформацию о действиях СБУ на Харьковщине

Центр противодействия дезинформации предупредил об очередных фейках, которые тиражирует роспропаганда с подачи минобороны.

«Минобороны РФ сообщило, что «спецслужбы Украины подготовили провокацию», во время которой «представители ГБР и СБУ организовали разрытие могил… в Харьковской области. После эксгумации тела украинцев были обезображены и сброшены в специальные «ямы» на окраинах поселений для создания фиктивных «доказательств» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения войсками РФ», — процитировали плод фантазии врага в ЦПД.

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    • Отметим, что российское минобороны регулярно распространяет лживую информацию, касающуюся Харькова и Харьковской области. Как правило, в Харькове «обнаруживают» якобы места дислокации «нацистов» — преимущественно в жилых домах или объектах гражданской инфраструктуры. Одним из самых фантастических сочинений российских военных и пропагандистов на данный момент можно считать сообщение о якобы производстве снарядов для HIMARS  на заводе «Коммунар» в Харькове.  Прежде российские пропагандисты с рвением разгоняли информацию минобороны РФ об «уничтожении» установки HIMARS, которая каким-то чудом забралась на второй этаж здания в Харькове.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Интервью, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 21:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации предупредил об очередных фейках, которые тиражирует роспропаганда с подачи минобороны".