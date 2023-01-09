Міноборони РФ поширило дезінформацію про дії СБУ на Харківщині

Центр протидії дезінформації попередив про чергові фейки, які тиражує роспропаганда з подання міноборони.

“Міноборони РФ повідомило, що “спецслужби України підготували провокацію”, під час якої “представники ДБР та СБУ організували розриття могил… в Харківській області. Після ексгумації тіла українців були спотворені та скинуті до спеціальних “ям” на околицях поселень для створення фіктивних “доказів” нібито “тортур” та “розстрілів” мирного населення військами рф “, – процитували плід фантазії ворога в ЦПД.

Зазначимо, що російське міноборони регулярно поширює брехливу інформацію, що стосується Харкова та Харківської області. Як правило, у Харкові “виявляють” нібито місця дислокації “нацистів” – переважно у житлових будинках чи об’єктах громадянської інфраструктури. Одним із найфантастичніших творів російських військових та пропагандистів на даний момент можна вважати повідомлення про нібито виробництво снарядів для HIMARS на заводі “Комунар” у Харкові. Перед тим російські пропагандисти натхненно розганяли інформацію міноборони РФ про “знищення” установки HIMARS , яка якимось дивом забралася на другий поверх будівлі в Харкові.