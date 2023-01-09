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На Харьковщине будут судить депутата от СН из Купянска, кормившего оккупантов

Общество 13:06   09.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине будут судить депутата от СН из Купянска, кормившего оккупантов

В суд передали дело в отношении депутата от «Слуги народа» из Купянска, который поставлял молочную продукцию собственного завода оккупантам и псевдореспубликам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Речь идет о депутате от «Слуги Народа» и директоре Купянского молочного завода КМК Александре Радченко.
Гендиректор молочноконсервного завода в Купянске во время оккупации города сотрудничал и идеологически поддерживал армию рф. С так называемой «ВГА Купянского района» обвиняемый заключил договор поставки молочной продукции на общую сумму более 3,5 млн. гривен.

С мая по сентябрь 2022 года гендиректор заключил контракты на продажу молочной продукции с предприятиями в оккупированном Луганске на сумму около 100 млн. гривен.

В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграмм-каналов появился «отчет» о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития России из Купянска в Донецкую Народную Республику».

Во время проведения обыска по месту нахождения завода депутата правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

В конце октября правоохранители задержали депутата. В настоящее время он находится под стражей.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении являющегося предпринимателем депутата Купянского районного совета Харьковской области по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 13:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело в отношении депутата от «Слуги народа» из Купянска, который поставлял молочную продукцию собственного завода оккупантам и псевдореспубликам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".