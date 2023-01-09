На Харківщині судитимуть депутата від СН з Куп’янська, який годував окупантів

До суду передали справу стосовно депутата від “Слуги народу” з Куп’янська, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та псевдореспублікам, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про депутата від “Слуги Народу” і директора Куп’янського молочного заводу Олександра Радченка.

Гендиректор молочноконсервного заводу у Куп‘янську (КМК – ред..) під час окупації міста співпрацював та ідеологічно підтримував армію рф. З так званою «ВГА Купянского района» обвинувачений уклав договір поставки товару на загальну суму понад 3,5 млн гривень.

З травня по вересень 2022 року гендиректор уклав контракти на реалізацію молочної продукції з підприємствами в окупованому Луганську на суму близько 100 млн гривень.

На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів з’явився «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области сегодня состоялась поставка первой партии молочной продукции из Купянска в Донецкую Народную Республику».

Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу депутата правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.

Наприкінці жовтня правоохоронці затримали депутата. Наразі він перебуває під вартою.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який є підприємцем, за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.