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Об обстрелах Дергачевщины в первую неделю года рассказал глава громады

Происшествия 10:25   09.01.2023
Елена Нагорная
Об обстрелах Дергачевщины в первую неделю года рассказал глава громады

В первую неделю нового года войска РФ периодически обстреливали территорию Дергачевщины из артиллерии и минометов, сообщил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, под обстрелы попали Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань и Гоптовка.

«К счастью, наши люди не пострадали», — сообщил Задоренко.

Также он рассказал, что в течение недели было восстановлено газоснабжение в Малых Проходах. Сейчас «голубое топливо» и электроэнергия есть в большинстве населенных пунктов громады, однако проблемы с этим остаются в Токаревском, Прудянском, Русско-Лозовском округах, а также в селах Казачелопанского округа на линии государственной границы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первую неделю нового года войска РФ периодически обстреливали территорию Дергачевщины из артиллерии и минометов, сообщил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".