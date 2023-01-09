Об обстрелах Дергачевщины в первую неделю года рассказал глава громады
В первую неделю нового года войска РФ периодически обстреливали территорию Дергачевщины из артиллерии и минометов, сообщил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его словам, под обстрелы попали Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань и Гоптовка.
«К счастью, наши люди не пострадали», — сообщил Задоренко.
Также он рассказал, что в течение недели было восстановлено газоснабжение в Малых Проходах. Сейчас «голубое топливо» и электроэнергия есть в большинстве населенных пунктов громады, однако проблемы с этим остаются в Токаревском, Прудянском, Русско-Лозовском округах, а также в селах Казачелопанского округа на линии государственной границы.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 10:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первую неделю нового года войска РФ периодически обстреливали территорию Дергачевщины из артиллерии и минометов, сообщил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".