Про обстріли Дергачівщини в перший тиждень року розповів голова громади

Протягом першого тижня нового року війська РФ періодично обстрілювали територію Дергачівщини з артилерії та мінометів, повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, під обстріли потрапили Ветеринарне, Гранов, Козача Лопань та Гоптівка.

“На щастя, наші люди не постраждали”, – повідомив Задоренко.

Також він розповів, що протягом тижня було відновлено газопостачання у Малих Проходах. Наразі “блакитне паливо” та електроенергія є в більшості населених пунктів громади, проте проблеми з цим залишаються в Токарівському, Прудянському, Русько-Лозівському округах, а також у селах Козачолопанського округу на лінії державного кордону.