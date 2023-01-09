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Про обстріли Дергачівщини в перший тиждень року розповів голова громади

Події 10:25   09.01.2023
Олена Нагорна
Про обстріли Дергачівщини в перший тиждень року розповів голова громади

Протягом першого тижня нового року війська РФ періодично обстрілювали територію Дергачівщини з артилерії та мінометів, повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, під обстріли потрапили Ветеринарне, Гранов, Козача Лопань та Гоптівка.

“На щастя, наші люди не постраждали”, – повідомив Задоренко.

Також він розповів, що протягом тижня було відновлено газопостачання у Малих Проходах. Наразі “блакитне паливо” та електроенергія є в більшості населених пунктів громади, проте проблеми з цим залишаються в Токарівському, Прудянському, Русько-Лозівському округах, а також у селах Козачолопанського округу на лінії державного кордону.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 10:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом першого тижня нового року війська РФ періодично обстрілювали територію Дергачівщини з артилерії та мінометів, повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".