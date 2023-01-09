«Падай и погнали»: как доставляют продукты к линии фронта на Харьковщине

Харьковские волонтеры обнародовали видео поездки в Двуречную – поселок, который находится практически у фронта на северо-востоке Харьковской области.

«Поселок городского типа Двуречная (родина моего мужа), Купянский район, Харьковская область, граница с Луганской областью. Примерно 6000 жителей до войны. Красивейшее место, заповедник, леса, меловые горы. Было оккупировано практически сразу. Освободили от оккупантов 11 сентября. И сразу после освобождения под ежедневными обстрелами. Сейчас осталось примерно 200 жителей. Нет света, воды, газа. Волонтеры, рискуя жизнью, доставляют им продукты питания», — подписала видео волонтеров опубликовавшая его харьковчанка Людмила Черкасова.

На видеоролике волонтеры вначале добираются в Двуречную по обстреливаемой дороге. А затем фиксируют ситуацию в самом поселке, где взрывы являются уже практически постоянным «фоном» жизни. Разрушенные дома, воронки, груды строительного мусора, по которым сложно опознать, что за строение было раньше на их месте… Так выглядит приграничная и прифронтовая Двуречная сегодня. В течение съемки волонтерам несколько раз приходится выбегать из автомобиля и ложиться на землю, чтобы хоть как-то уберечься от вражеских снарядов. «Падай», — неоднократно кричит за кадром один из участников рискованной экспедиции. И практически сразу после звука взрыва: «Погнали дальше».

«Огромная благодарность каждому. Это люди невероятной доброты и отваги!» — подписала видео волонтеров Черкасова.