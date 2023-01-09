“Падай та погнали”: як доставляють продукти до лінії фронту на Харківщині

Харківські волонтери оприлюднили відео поїздки до Дворічної – селища, яке знаходиться практично біля фронту на північному сході Харківської області.

“Селище міського типу Дворічна (батьківщина мого чоловіка), Куп’янський район, Харківська область, кордон із Луганською областю. Приблизно 6000 мешканців до війни. Найкрасивіше місце, заповідник, ліси, крейдяні гори. Було окуповано практично одразу. Звільнили від окупантів 11 вересня. Одразу після звільнення – під щоденними обстрілами. Зараз залишилося приблизно 200 мешканців. Немає світла, води, газу. Волонтери, ризикуючи життям, доставляють їм продукти харчування”, – підписала відео волонтерів харків’янка Людмила Черкасова, яка його опублікувала.

На відеоролику волонтери спочатку дістаються Дворічної обстрілюваною дорогою. А потім фіксують ситуацію в самому селищі, де вибухи є вже практично постійним “фоном” життя. Зруйновані будинки, вирви, купи будівельного сміття, за якими складно впізнати, що за будівля була раніше на їхньому місці… Так виглядає прикордонна та прифронтова Дворічна сьогодні. Протягом зйомки волонтерам кілька разів доводиться вибігати з автомобіля та лягати на землю, щоб хоч якось уберегтися від ворожих снарядів. “Падай”, – неодноразово кричить за кадром один із учасників ризикованої експедиції. І практично одразу після звуку вибуху: “Погнали далі”.

“Велика подяка кожному. Це люди неймовірної доброти та відваги!” – підписала відео волонтерів Черкасова.