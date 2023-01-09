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В ДТП в Харькове пострадали трое детей (фото)

Происшествия 20:29   09.01.2023
Оксана Горун
В ДТП в Харькове пострадали трое детей (фото)

По информации полиции, ДТП случилось на проспекте Любови Малой днем 9 января.

«9 января около 15:55 по проспекту Любови Малой произошло столкновение автомобилей Nissan под управлением 45-летнего водителя и SEAT под управлением 28-летней харьковчанки. Женщина остановила транспортное средство с целью поворота налево. В то же время водитель Nissan столкнулся с задней частью ее автомобиля», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ДТП в Харькове пострадали трое детей

В результате ДТП травмированы водитель и пассажиры SEAT: трое мальчиков 2018 года рождения.

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Также в полиции уточнили, что одна из пассажирок SEAT — 37-летняя женщина — не пострадала.

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    «Водитель Nissan получил незначительную травму и отказался от госпитализации», — уточнили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 20:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации полиции, ДТП случилось на проспекте Любови Малой днем 9 января".