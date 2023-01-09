В ДТП в Харькове пострадали трое детей (фото)
По информации полиции, ДТП случилось на проспекте Любови Малой днем 9 января.
«9 января около 15:55 по проспекту Любови Малой произошло столкновение автомобилей Nissan под управлением 45-летнего водителя и SEAT под управлением 28-летней харьковчанки. Женщина остановила транспортное средство с целью поворота налево. В то же время водитель Nissan столкнулся с задней частью ее автомобиля», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП травмированы водитель и пассажиры SEAT: трое мальчиков 2018 года рождения.
Также в полиции уточнили, что одна из пассажирок SEAT — 37-летняя женщина — не пострадала.
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«Водитель Nissan получил незначительную травму и отказался от госпитализации», — уточнили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации полиции, ДТП случилось на проспекте Любови Малой днем 9 января".