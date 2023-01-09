У ДТП в Харкові постраждали троє дітей (фото)
За інформацією поліції, ДТП сталася на проспекті Любові Малої вдень 9 січня.
“9 січня близько 15:55 по проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілей Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. Жінка зупинила транспортний засіб з метою повороту ліворуч. Водночас водій Nissan зіштовхнувся з задньою частиною її автомобіля”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок ДТП травмовано водія та пасажирів SEAT: трьох хлопчиків 2018 року народження.
Також у поліції уточнили, що одна з пасажирок SEAT – 37-річна жінка – не постраждала.
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“Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації”, – уточнили поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією поліції, ДТП сталася на проспекті Любові Малої вдень 9 січня".