У ДТП в Харкові постраждали троє дітей (фото)

За інформацією поліції, ДТП сталася на проспекті Любові Малої вдень 9 січня.

“9 січня близько 15:55 по проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілей Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. Жінка зупинила транспортний засіб з метою повороту ліворуч. Водночас водій Nissan зіштовхнувся з задньою частиною її автомобіля”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП травмовано водія та пасажирів SEAT: трьох хлопчиків 2018 року народження.

Також у поліції уточнили, що одна з пасажирок SEAT – 37-річна жінка – не постраждала.

“Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації”, – уточнили поліцейські.