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У ДТП в Харкові постраждали троє дітей (фото)

Події 20:29   09.01.2023
Оксана Горун
У ДТП в Харкові постраждали троє дітей (фото)

За інформацією поліції, ДТП сталася на проспекті Любові Малої вдень 9 січня.

“9 січня близько 15:55 по проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілей Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. Жінка зупинила транспортний засіб з метою повороту ліворуч. Водночас водій Nissan зіштовхнувся з задньою частиною її автомобіля”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У ДТП у Харкові постраждали троє дітей

Внаслідок ДТП травмовано водія та пасажирів SEAT: трьох хлопчиків 2018 року народження.

У ДТП у Харкові постраждали троє дітей 2

Також у поліції уточнили, що одна з пасажирок SEAT – 37-річна жінка – не постраждала.

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    • У ДТП у Харкові постраждали троє дітей 4

    “Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації”, – уточнили поліцейські.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією поліції, ДТП сталася на проспекті Любові Малої вдень 9 січня".