Бойцы ГСЧС тушили горящий дом в Харькове и обнаружили труп (фото)

Пожар в частном доме на улице Гризодубовой, 63 в Харькове произошел днем 10 января.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 15:37, сообщили в облуправлении ГСЧС.

Огонь, который охватил 80 квадратных метров площади дома, тушили три отделения спасателей на автоцистернах. В помещении пожарные обнаружили тело женщины 1940 года рождения.

Возгорание локализовали в 16:40, а в 18:27 полностью ликвидировали. Причина его возникновения — устанавливается.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области