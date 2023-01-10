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Бойцы ГСЧС тушили горящий дом в Харькове и обнаружили труп (фото)

Происшествия 20:40   10.01.2023
Елена Нагорная
Бойцы ГСЧС тушили горящий дом в Харькове и обнаружили труп (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар в частном доме на улице Гризодубовой, 63 в Харькове произошел днем 10 января.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 15:37, сообщили в облуправлении ГСЧС.

Огонь, который охватил 80 квадратных метров площади дома, тушили три отделения спасателей на автоцистернах. В помещении пожарные обнаружили тело женщины 1940 года рождения.

Возгорание локализовали в 16:40, а в 18:27 полностью ликвидировали. Причина его возникновения — устанавливается.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 20:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном доме на улице Гризодубовой, 63 в Харькове произошел днем 10 января.".