Бойцы ГСЧС тушили горящий дом в Харькове и обнаружили труп (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар в частном доме на улице Гризодубовой, 63 в Харькове произошел днем 10 января.
Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 15:37, сообщили в облуправлении ГСЧС.
Огонь, который охватил 80 квадратных метров площади дома, тушили три отделения спасателей на автоцистернах. В помещении пожарные обнаружили тело женщины 1940 года рождения.
Возгорание локализовали в 16:40, а в 18:27 полностью ликвидировали. Причина его возникновения — устанавливается.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном доме на улице Гризодубовой, 63 в Харькове произошел днем 10 января.".