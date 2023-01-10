Бійці ДСНС гасили палаючий будинок у Харкові та виявили труп (фото)

Пожежа у приватному будинку на вулиці Гризодубової, 63 у Харкові сталася вдень 10 січня.

Інформацію про загоряння надзвичайники отримали о 15:37, повідомили в облуправлінні ДСНС.

Вогонь, який охопив 80 квадратних метрів площі будинку, гасили три відділення рятувальників на автоцистернах. У приміщенні пожежники виявили тіло жінки 1940 року народження.

Займання локалізували о 16:40, а о 18:27 повністю ліквідували. Причина його виникнення – встановлюється.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області