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Бійці ДСНС гасили палаючий будинок у Харкові та виявили труп (фото)

Події 20:40   10.01.2023
Олена Нагорна
Бійці ДСНС гасили палаючий будинок у Харкові та виявили труп (фото)

Пожежа у приватному будинку на вулиці Гризодубової, 63 у Харкові сталася вдень 10 січня.

Інформацію про загоряння надзвичайники отримали о 15:37, повідомили в облуправлінні ДСНС.

Вогонь, який охопив 80 квадратних метрів площі будинку, гасили три відділення рятувальників на автоцистернах. У приміщенні пожежники виявили тіло жінки 1940 року народження.

Займання локалізували о 16:40, а о 18:27 повністю ліквідували. Причина його виникнення – встановлюється.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 20:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у приватному будинку на вулиці Гризодубової, 63 у Харкові сталася вдень 10 січня.".