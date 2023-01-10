«Получить звездюлей на Харьковщине» — Братчук о секрете карьеры генерала РФ
Российские пропагандисты со ссылкой на источники в минобороны РФ распространили информацию о назначении начальником главного штаба сухопутных войск РФ генерала Лапина, которого прежде обвиняли в «провале» обороны оккупантов на Харьковщине.
Еще официально не подтвержденное назначение Лапина уже активно комментируют как российские, так и украинские источники. В частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сформулировал секрет карьерного успеха вражеского генерал-полковника.
«Что нужно в России сделать, чтобы стать начальником Главного штаба сухопутных войск так называемой армии так называемой РФ? Надо быть генерал-полковником Александром Лапиным, нужно получить звездюлей в Украине – в Харьковской области и Лимане. Стать врагом Пригожина и Кадырова, но быть другом Шойгу и Пуйла. И все – и ты в дамках. Его сняли, этого генерала, в ноябре с командующего центральным военным округом, и сейчас назначили на такую должность. Вы знаете, мне нравится. Это хорошая российская кадровая «Гойда», — прокомментировал Братчук.
В шоке — только менее приятном — от подобного назначения пребывают и российские диванные эксперты — украиноненавистники. В частности, международный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) назвал назначение Лапина «недоразумением» и припомнил, что «именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области».
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Напомним, Лапина российские военные блогеры «сделали крайним» в провале обороны армии захватчиков в Харьковской области и отступлении из Лимана. Сразу после бегства «освободителей» с временно оккупированных территорий даже появились слухи не только об отстранении, но и о гибели генерала, которые, впрочем, не подтвердились.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские пропагандисты со ссылкой на источники в минобороны РФ распространили информацию о назначении начальником главного штаба сухопутных войск РФ генерала Лапина, которого прежде обвиняли в «провале» обороны оккупантов на Харьковщине".