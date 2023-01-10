“Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ

Російські пропагандисти з посиланням на джерела в міноборони РФ поширили інформацію про призначення начальником головного штабу сухопутних військ РФ генерала Лапіна, якого раніше звинувачували у “провалі” оборони окупантів на Харківщині.

Ще офіційно не підтверджене призначення Лапіна активно коментують як російські, так і українські джерела. Зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук сформулював секрет кар’єрного успіху ворожого генерал-полковника.

“Що треба на Росії зробити, щоб стати начальником Головного штабу сухопутних військ так званої армії так званої РФ? Треба бути генерал-полковником Олександром Лапіним, треба получити звєздюлєй в Україні – в Харківській області та Лимані, – стати ворогом Пригожина та Кадирова, але бути другом Шойгу і Пуйла. І все – і ти в дамках. Його зняли, цього генерала, в листопаді з командувача центрального військового округу, й зараз призначили на таку посаду. Ви знаєте, а мені подобається. Це добряча російська кадрова “Гойда”, – прокоментував Братчук.

У шоці – лише менш приємному – від подібного призначення перебувають і російські диванні експерти – україноненависники. Зокрема, міжнародний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав призначення Лапіна “непорозумінням” і пригадав, що “саме під його командуванням наші війська зазнали тяжкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і “перегрупувавшись” з Харківської області”.

Нагадаємо, Лапіна російські військові блогери “зробили крайнім” у провалі оборони армії загарбників у Харківській області та відступі з Лиману. Відразу після втечі “освободитилей” з тимчасово окупованих територій навіть з’явилися чутки не лише про усунення, а й про загибель генерала, які, втім, не підтвердилися.