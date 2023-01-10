Live
  • Вівторок 10.01.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

“Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ

Політика 10:45   10.01.2023
Оксана Горун
“Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ

Російські пропагандисти з посиланням на джерела в міноборони РФ поширили інформацію про призначення начальником головного штабу сухопутних військ РФ генерала Лапіна, якого раніше звинувачували у “провалі” оборони окупантів на Харківщині.

Ще офіційно не підтверджене призначення Лапіна активно коментують як російські, так і українські джерела. Зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук сформулював секрет кар’єрного успіху ворожого генерал-полковника.

Що треба на Росії зробити, щоб стати начальником Головного штабу сухопутних військ так званої армії так званої РФ? Треба бути генерал-полковником Олександром Лапіним, треба получити звєздюлєй в Україні – в Харківській області та Лимані, – стати ворогом Пригожина та Кадирова, але бути другом Шойгу і Пуйла. І все – і ти в дамках. Його зняли, цього генерала, в листопаді з командувача центрального військового округу, й зараз призначили на таку посаду. Ви знаєте, а мені подобається. Це добряча російська кадрова “Гойда”, – прокоментував Братчук.

У шоці – лише менш приємному – від подібного призначення перебувають і російські диванні експерти – україноненависники. Зокрема, міжнародний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав призначення Лапіна “непорозумінням” і пригадав, що “саме під його командуванням наші війська зазнали тяжкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і “перегрупувавшись” з Харківської області”.

  • Читайте також: “Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ

    • Нагадаємо, Лапіна російські військові блогери “зробили крайнім” у провалі оборони армії загарбників у Харківській області та відступі з Лиману. Відразу після втечі “освободитилей” з тимчасово окупованих територій навіть з’явилися чутки не лише про усунення, а й про загибель генерала, які, втім, не підтвердилися.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:35
    Українські війська досягли успіхів у районі Кремінної – ISW
    07:30
    Удар по Харкову та обстріли десятка сіл і смт – зведення Генштабу за добу
    21:37
    Міноборони РФ поширило дезінформацію про дії СБУ на Харківщині
    19:38
    “Падай та погнали”: як доставляють продукти до лінії фронту на Харківщині
    13:50
    Підтримав війну. У Харкові судитимуть 64-літнього любителя «руського миру»

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти з посиланням на джерела в міноборони РФ поширили інформацію про призначення начальником головного штабу сухопутних військ РФ генерала Лапіна, якого раніше звинувачували у “провалі” оборони окупантів на Харківщині".