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В городе на Харьковщине — аварийное отключение света, обесточена котельная

Общество 08:12   10.01.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине — аварийное отключение света, обесточена котельная Фото: telegram Николая Бакшеева

Об аварии в Первомайском на Харьковщине утром 10 января сообщил мэр Николай Бакшеев.

«Как сообщает Первомайский РЭС, в результате аварийной ситуации произошло отключение электроснабжения части 4 и 6 микрорайонов. Причины выясняются. После решения возникшей проблемы электроснабжение будет возобновлено», — написал Бакшеев в telegram.

Позже он уточнил, что из-за аварии без электричества осталась и одна из городских котельных.

«Котельную в 6-м микрорайоне запустили от генератора. В домах тепло будет», — заверил мэр Первомайского.

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    • Отметим, что в данный момент в Первомайском, как и в целом по Харьковской области, сохраняются устойчивые морозы на уровне 10 градусов со знаком «минус».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об аварии в Первомайском на Харьковщине утром 10 января сообщил мэр Николай Бакшеев".