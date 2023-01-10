В городе на Харьковщине — аварийное отключение света, обесточена котельная

Об аварии в Первомайском на Харьковщине утром 10 января сообщил мэр Николай Бакшеев.

«Как сообщает Первомайский РЭС, в результате аварийной ситуации произошло отключение электроснабжения части 4 и 6 микрорайонов. Причины выясняются. После решения возникшей проблемы электроснабжение будет возобновлено», — написал Бакшеев в telegram.

Позже он уточнил, что из-за аварии без электричества осталась и одна из городских котельных.

«Котельную в 6-м микрорайоне запустили от генератора. В домах тепло будет», — заверил мэр Первомайского.

Отметим, что в данный момент в Первомайском, как и в целом по Харьковской области, сохраняются устойчивые морозы на уровне 10 градусов со знаком «минус».