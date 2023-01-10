У місті на Харківщині – аварійне відключення світла, знеструмлена котельня
Про аварію в Первомайському на Харківщині вранці 10 січня повідомив мер Микола Бакшеєв.
“Як повідомляє Первомайський РЕМ, в наслідок аварійної ситуації сталося відключення електропостачання частини 4 та 6 мікрорайонів. Причини з’ясовуються. Після вирішення виниклої проблеми електропостачання буде відновлено”, – написав Бакшеєв у Телеграмі.
Пізніше він уточнив, що через аварію без електрики залишилася й одна з міських котелень.
“Котельню у 6-му мікрорайоні запустили від генератора. У будинках тепло буде”, – запевнив мер Первомайського.
Читайте також: Мер міста на Харківщині запустив опитування, коли святкувати Різдво
Зазначимо, що наразі у Первомайському, як і загалом у Харківській області, зберігаються стійкі морози на рівні 10 градусів зі знаком “мінус”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті на Харківщині – аварійне відключення світла, знеструмлена котельня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварію в Первомайському на Харківщині вранці 10 січня повідомив мер Микола Бакшеєв".