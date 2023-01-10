У місті на Харківщині – аварійне відключення світла, знеструмлена котельня

Про аварію в Первомайському на Харківщині вранці 10 січня повідомив мер Микола Бакшеєв.

“Як повідомляє Первомайський РЕМ, в наслідок аварійної ситуації сталося відключення електропостачання частини 4 та 6 мікрорайонів. Причини з’ясовуються. Після вирішення виниклої проблеми електропостачання буде відновлено”, – написав Бакшеєв у Телеграмі.

Пізніше він уточнив, що через аварію без електрики залишилася й одна з міських котелень.

“Котельню у 6-му мікрорайоні запустили від генератора. У будинках тепло буде”, – запевнив мер Первомайського.

Зазначимо, що наразі у Первомайському, як і загалом у Харківській області, зберігаються стійкі морози на рівні 10 градусів зі знаком “мінус”.