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Более 800 ремонтов за неделю выполнили в Харькове мастера «Харьковгорлифт»

Общество 13:02   12.01.2023
Оксана Якушко
Более 800 ремонтов за неделю выполнили в Харькове мастера «Харьковгорлифт»

За прошедшую неделю 218 заявок касались работы лифтов и 594 заявки – внутридомовых электросетей, сообщили в мэрии Харькова.

Благодаря ежедневному труду электромехаников по состоянию на 12 января в жилых домах города работают 6572 лифта. Также коммунальщики ежедневно восстанавливают лифты, находящиеся в длительном простое. В частности, по завершении ремонта в течение недели специалисты запустили 6 лифтов.

Ежедневно по графику электромонтеры выполняют техническое обслуживание внутридомовых электросетей более 7,9 тыс. домов. Коммунальщики осуществляют осмотр и профилактический ремонт электрооборудования, заменяют вышедшее из строя оборудование и тому подобное.


В частности, в 2022 году специалисты предприятия возобновили освещение подвальных помещений и укрытий, а также наладили работу внутридомовых электросетей, поврежденных в результате боевых действий, по 71 адресу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю 218 заявок касались работы лифтов и 594 заявки – внутридомовых электросетей, сообщили в мэрии Харькова.".