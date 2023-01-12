Более 800 ремонтов за неделю выполнили в Харькове мастера «Харьковгорлифт»
За прошедшую неделю 218 заявок касались работы лифтов и 594 заявки – внутридомовых электросетей, сообщили в мэрии Харькова.
Благодаря ежедневному труду электромехаников по состоянию на 12 января в жилых домах города работают 6572 лифта. Также коммунальщики ежедневно восстанавливают лифты, находящиеся в длительном простое. В частности, по завершении ремонта в течение недели специалисты запустили 6 лифтов.
Ежедневно по графику электромонтеры выполняют техническое обслуживание внутридомовых электросетей более 7,9 тыс. домов. Коммунальщики осуществляют осмотр и профилактический ремонт электрооборудования, заменяют вышедшее из строя оборудование и тому подобное.
В частности, в 2022 году специалисты предприятия возобновили освещение подвальных помещений и укрытий, а также наладили работу внутридомовых электросетей, поврежденных в результате боевых действий, по 71 адресу.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 13:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю 218 заявок касались работы лифтов и 594 заявки – внутридомовых электросетей, сообщили в мэрии Харькова.".