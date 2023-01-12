Понад 800 ремонтів за тиждень виконали у Харкові майстри «Харківміськліфт»

За минулий тиждень 218 заявок стосувалися роботи ліфтів та 594 заявки – внутрішньобудинкових електромереж, повідомили у мерії Харкова.

Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6 572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють ліфти, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонту протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів.

Щодня за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж понад 7,9 тис. будинків. Комунальники здійснюють огляд та профілактичний ремонт електроустаткування, замінюють обладнання, що вийшло з ладу тощо.



Зокрема, у 2022 році фахівці підприємства відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів, а також налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, за 71 адресою.