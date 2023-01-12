Понад 800 ремонтів за тиждень виконали у Харкові майстри «Харківміськліфт»
За минулий тиждень 218 заявок стосувалися роботи ліфтів та 594 заявки – внутрішньобудинкових електромереж, повідомили у мерії Харкова.
Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6 572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють ліфти, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонту протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів.
Щодня за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж понад 7,9 тис. будинків. Комунальники здійснюють огляд та профілактичний ремонт електроустаткування, замінюють обладнання, що вийшло з ладу тощо.
Зокрема, у 2022 році фахівці підприємства відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів, а також налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, за 71 адресою.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 13:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень 218 заявок стосувалися роботи ліфтів та 594 заявки – внутрішньобудинкових електромереж, повідомили у мерії Харкова.".