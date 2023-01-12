Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

В Харьковской области оккупанты повредили дома, постройки и предприятие, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов сообщил о том, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал населенные пункты: Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Новомлынск, Двухлетная, Купянск, Кисловка, Табаевка и другие.

«В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, Институт изучения войны, ссылаясь на Синегубова, сообщил о потерях, понесенных российской армией при попытке наступать на Харьковщине.