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Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:32   12.01.2023
Оксана Горун
Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

В Харьковской области оккупанты повредили дома, постройки и предприятие, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов сообщил о том, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал населенные пункты: Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Новомлынск, Двухлетная, Купянск, Кисловка, Табаевка и другие.

«В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

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    • Напомним, Институт изучения войны, ссылаясь на Синегубова, сообщил о потерях, понесенных российской армией при попытке наступать на Харьковщине.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области оккупанты повредили дома, постройки и предприятие, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".