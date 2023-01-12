Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины
В Харьковской области оккупанты повредили дома, постройки и предприятие, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов сообщил о том, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал населенные пункты: Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Новомлынск, Двухлетная, Купянск, Кисловка, Табаевка и другие.
«В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
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Напомним, Институт изучения войны, ссылаясь на Синегубова, сообщил о потерях, понесенных российской армией при попытке наступать на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области оккупанты повредили дома, постройки и предприятие, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".