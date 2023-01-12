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Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини

Події 08:32   12.01.2023
Оксана Горун
Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини

На Харківщині окупанти пошкодили будинки, споруди та підприємство, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов повідомив про те, що минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював населені пункти: Гур’єв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та інші.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

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    • Нагадаємо, Інститут вивчення війни, посилаючись на Синєгубова, повідомив про втрати, які понесла російська армія під час спроби наступати на Харківщині.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині окупанти пошкодили будинки, споруди та підприємство, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов".