Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини

На Харківщині окупанти пошкодили будинки, споруди та підприємство, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов повідомив про те, що минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював населені пункти: Гур’єв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка та інші.

“Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни, посилаючись на Синєгубова, повідомив про втрати, які понесла російська армія під час спроби наступати на Харківщині.