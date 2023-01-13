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В Харьковской области провели в последний путь 35-летнего военного медика

Общество 14:40   13.01.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области провели в последний путь 35-летнего военного медика

12 января Дергачевщина в Харьковской области попрощалась с Евгением Волковым, начальником медицинского пункта 22-го отдельного мотопехотного батальона, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.

Военный медик трагически погиб в результате российского ракетного удара в одном из направлений фронта.

«Евгению Волкову было 35 лет. Ранее он работал медиком дергачевского отделения скорой помощи, спасал наших людей, за что испытывал большое уважение среди дергачевцев, а с 2019 года пошел защищать Родину в зоне ООС», — рассказал Задоренко.

На Бурякивское кладбище попрощаться с Евгением пришли более ста местных жителей. Дергачевская военная администрация силами городской ритуальной службы полностью обеспечила организацию и покрыла все финансовые расходы на погребение погибших воинов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 января Дергачевщина в Харьковской области попрощалась с Евгением Волковым, начальником медицинского пункта 22-го отдельного мотопехотного батальона, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.".