В Харьковской области провели в последний путь 35-летнего военного медика

12 января Дергачевщина в Харьковской области попрощалась с Евгением Волковым, начальником медицинского пункта 22-го отдельного мотопехотного батальона, сообщил Вячеслав Задоренко, глава Дергачевской ГВА.

Военный медик трагически погиб в результате российского ракетного удара в одном из направлений фронта.

«Евгению Волкову было 35 лет. Ранее он работал медиком дергачевского отделения скорой помощи, спасал наших людей, за что испытывал большое уважение среди дергачевцев, а с 2019 года пошел защищать Родину в зоне ООС», — рассказал Задоренко.

На Бурякивское кладбище попрощаться с Евгением пришли более ста местных жителей. Дергачевская военная администрация силами городской ритуальной службы полностью обеспечила организацию и покрыла все финансовые расходы на погребение погибших воинов.

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