На Харківщині провели в останню путь 35-річного військового медика

12 січня Дергачівщина на Харківщині попрощалася з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.

Військовий медик трагічно загинув внаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.

«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС», – розповів Задоренко.

На Буряківське кладовище попрощатися з Євгеном прийшли понад сто місцевих мешканців. Дергачівська військова адміністрація силами міської ритуальної служби повністю забезпечила організацію та покрила усі фінансові витрати на поховання загиблих воїнів.