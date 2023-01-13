На Харківщині провели в останню путь 35-річного військового медика
12 січня Дергачівщина на Харківщині попрощалася з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.
Військовий медик трагічно загинув внаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.
«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС», – розповів Задоренко.
На Буряківське кладовище попрощатися з Євгеном прийшли понад сто місцевих мешканців. Дергачівська військова адміністрація силами міської ритуальної служби повністю забезпечила організацію та покрила усі фінансові витрати на поховання загиблих воїнів.
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Ви читали новину: «На Харківщині провели в останню путь 35-річного військового медика»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 14:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 січня Дергачівщина на Харківщині попрощалася з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.".