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На Харківщині провели в останню путь 35-річного військового медика

Суспільство 14:40   13.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині провели в останню путь 35-річного військового медика

12 січня Дергачівщина на Харківщині попрощалася з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.

Військовий медик трагічно загинув внаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.

«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС», – розповів Задоренко.

На Буряківське кладовище попрощатися з Євгеном прийшли понад сто місцевих мешканців. Дергачівська військова адміністрація силами міської ритуальної служби повністю забезпечила організацію та покрила усі фінансові витрати на поховання загиблих воїнів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 14:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 січня Дергачівщина на Харківщині попрощалася з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.".