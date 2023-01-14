Дневной ракетный удар по Украине: ПВО сбила 21 из 33 ракет

33 ракеты запустила российская армия по Украине в рамках массированного удара днем 14 января, 21 из них сбили силы противовоздушной обороны, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, враг совершил 28 пусков крылатых ракет различного базирования (18 сбито) и 5 пусков управляемых авиационных ракет (3 сбито).

Как сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, около 13-ти часов враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет «Калибр» с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. В общем — 23 крылатые ракеты.

Еще 5 крылатых ракет Х-22 выпустили с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из них попала в многоэтажку в Днепре).

С истребителей Су-35 россияне запустили 5 управляемых авиационных ракет Х-59.