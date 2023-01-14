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Денний ракетний удар по Україні: ППО збила 21 із 33 ракет

Події 20:02   14.01.2023
Олена Нагорна
Денний ракетний удар по Україні: ППО збила 21 із 33 ракет

33 ракети запустила російська армія по Україні в межах масованого удару вдень 14 січня, 21 із них збили сили протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, ворог здійснив 28 пусків крилатих ракет різного базування (18 збито) та 5 пусків керованих авіаційних ракет (3 збито).

Як  повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, близько 13-ї години ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет “Калібр” із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Загалом – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Із винищувачів Су-35 росіяни запустили 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Ще 5 крилатих ракет Х-22 випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із них влучила в багатоповерхівку у Дніпрі).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33 ракети запустила російська армія по Україні в межах масованого удару вдень 14 січня, 21 із них збили сили протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.".