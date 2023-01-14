Громада Харьковщины полностью обесточена: больницы работают на генераторах

Во всей Лозовской громаде Харьковской области нет электроэнергии.

Коммунальные предприятия перешли на аварийные графики, а больницы работают на генераторах, сообщается в Telegram-канале Лозовского горсовета.

«У лозовских энергетиков нет информации о причинах аварийного отключения», — говорится в публикации.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района утром 14 января возможны аварийные отключения электроэнергии.

В 13:30 пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила МГ «Объектив», что в регионе действуют графики аварийных отключений.