Громада Харьковщины полностью обесточена: больницы работают на генераторах
Во всей Лозовской громаде Харьковской области нет электроэнергии.
Коммунальные предприятия перешли на аварийные графики, а больницы работают на генераторах, сообщается в Telegram-канале Лозовского горсовета.
«У лозовских энергетиков нет информации о причинах аварийного отключения», — говорится в публикации.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района утром 14 января возможны аварийные отключения электроэнергии.
В 13:30 пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко подтвердила МГ «Объектив», что в регионе действуют графики аварийных отключений.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 15:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всей Лозовской громаде Харьковской области нет электроэнергии.".