Громада Харківщини повністю знеструмлена: лікарні працюють на генераторах

У всій Лозівській громаді Харківської області немає електроенергії.

Комунальні підприємства перейшли на аварійні графіки, а лікарні працюють на генераторах, повідомляється у Telegram-каналі Лозівської міськради.

“У лозівських енергетиків немає інформації про причини аварійного відключення”, – йдеться в публікації.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району вранці 14 січня можливі аварійні відключення електроенергії.

О 13:30 речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко підтвердила МГ «Об’єктив», що в регіоні діють графіки аварійних відключень.