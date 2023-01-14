Громада Харківщини повністю знеструмлена: лікарні працюють на генераторах
У всій Лозівській громаді Харківської області немає електроенергії.
Комунальні підприємства перейшли на аварійні графіки, а лікарні працюють на генераторах, повідомляється у Telegram-каналі Лозівської міськради.
“У лозівських енергетиків немає інформації про причини аварійного відключення”, – йдеться в публікації.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району вранці 14 січня можливі аварійні відключення електроенергії.
О 13:30 речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко підтвердила МГ «Об’єктив», що в регіоні діють графіки аварійних відключень.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 15:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВУ всій Лозівській громаді Харківської області немає електроенергії.".