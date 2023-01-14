Харьков без света: на дороги вышли копы-регулировщики (фото)
На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение.
При необходимости на 24 перекрестках с самым интенсивным движением копы осуществляют ручное регулирование, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Возле этих участков сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного восстановления работы светофоров», — отметили копы.
Патрульные призвали водителей быть бдительными и добросовестно выполнять ПДД.
Фото: УПП в Харьковской области
Напомним, что после ракетного удара около 15:30 Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение. ".