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Харьков без света: на дороги вышли копы-регулировщики (фото)

Происшествия 18:33   14.01.2023
Елена Нагорная
Харьков без света: на дороги вышли копы-регулировщики (фото) Фото: УПП в Харьковской области

На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение.

При необходимости на 24 перекрестках с самым интенсивным движением копы осуществляют ручное регулирование, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Возле этих участков сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного восстановления работы светофоров», — отметили копы.

Патрульные призвали водителей быть бдительными и добросовестно выполнять ПДД.


Фото: УПП в Харьковской области

Напомним, что после ракетного удара около 15:30 Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение. ".