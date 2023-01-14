Харків без світла: на дороги вийшли копи-регулювальники (фото)
На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух.
За потреби на 24 перехрестях з найінтенсивнішим рухом копи здійснюють ручне регулювання, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”, – зазначили копи.
Патрульні закликали водіїв бути пильними та сумлінно виконувати ПДР.
Фото: УПП у Харківській області
Нагадаємо, що після ракетного удару близько 15:30 Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух. ".