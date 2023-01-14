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Сотни патронов и гранаты отобрали полицейские у жителя пригорода Харькова

Происшествия 11:56   14.01.2023
Елена Нагорная
Сотни патронов и гранаты отобрали полицейские у жителя пригорода Харькова

Почти четыре сотни патронов и три гранаты изъяли правоохранители у жителя поселка Рогань.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, все это 44-летний мужчина хранил у себя в гараже. Правоохранители разоблачили его во время отработки территории района.

Следователи открыли уголовное производство по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти четыре сотни патронов и три гранаты изъяли правоохранители у жителя поселка Рогань.".