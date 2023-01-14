Сотни патронов и гранаты отобрали полицейские у жителя пригорода Харькова
Почти четыре сотни патронов и три гранаты изъяли правоохранители у жителя поселка Рогань.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, все это 44-летний мужчина хранил у себя в гараже. Правоохранители разоблачили его во время отработки территории района.
Следователи открыли уголовное производство по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти четыре сотни патронов и три гранаты изъяли правоохранители у жителя поселка Рогань.".