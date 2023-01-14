Сотни патронов и гранаты отобрали полицейские у жителя пригорода Харькова

Почти четыре сотни патронов и три гранаты изъяли правоохранители у жителя поселка Рогань.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, все это 44-летний мужчина хранил у себя в гараже. Правоохранители разоблачили его во время отработки территории района.

Следователи открыли уголовное производство по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области