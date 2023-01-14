Сотні набоїв і гранати відібрали поліцейські у жителя передмістя Харкова

Майже чотири сотні набоїв та три гранати вилучили правоохоронці у мешканця селища Рогань.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, все це 44-річний чоловік зберігав у себе в гаражі. Правоохоронці викрили його під час опрацювання території району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області