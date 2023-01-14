Live
  • Субота 14.01.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Сотні набоїв і гранати відібрали поліцейські у жителя передмістя Харкова

Події 11:56   14.01.2023
Елена Нагорная
Сотні набоїв і гранати відібрали поліцейські у жителя передмістя Харкова

Майже чотири сотні набоїв та три гранати вилучили правоохоронці у мешканця селища Рогань.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, все це 44-річний чоловік зберігав у себе в гаражі. Правоохоронці викрили його під час опрацювання території району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Читайте також: “Дивись, куди ідеш”: ТНМК випустив кліп про те, як уберегтися від мін (відео)

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

11:00
“Юрту незламності” планують встановити в Харкові (фото, відео)
10:27
Били по Харкову та Чугуївщині, можливі аварійні відключення світла – Синєгубов
09:32
У Чугуєві чоловік загинув у власному будинку
09:05
У Дворічній бійці ДСНС гасили дві пожежі через обстріли
08:43
Дві загиблі і троє поранених: Синєгубов підбив підсумки минулої доби

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сотні набоїв і гранати відібрали поліцейські у жителя передмістя Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже чотири сотні набоїв та три гранати вилучили правоохоронці у мешканця селища Рогань.".