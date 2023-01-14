Сотні набоїв і гранати відібрали поліцейські у жителя передмістя Харкова
Майже чотири сотні набоїв та три гранати вилучили правоохоронці у мешканця селища Рогань.
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, все це 44-річний чоловік зберігав у себе в гаражі. Правоохоронці викрили його під час опрацювання території району.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 11:56;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже чотири сотні набоїв та три гранати вилучили правоохоронці у мешканця селища Рогань.".