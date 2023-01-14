Южный вокзал со светом, но поезда из Харькова движутся с наибольшей задержкой

Из-за вражеской ракетной атаки днем 14 января три поезда движутся с наибольшей задержкой, все они — отправлением из Харькова.

Как сообщили в «Укрзалізниці», это рейсы:

— №45/46 Харьков — Ужгород (+2 ч 22 мин);

— №15/15 Харьков — Рахов (+1 час 35 мин);

— №93/94 Харьков — Хелм (+ 1 ч 35 мин).

«Ситуация на вокзалах страны пока контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и харьковский, где самая сложная ситуация с энергоснабжением», — отметили в компании.

Напомним, что после ракетного удара около 15:30 Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжения города после окончания вражеской ракетной атаки, сообщил мэр Игорь Терехов.