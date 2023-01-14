Південний вокзал зі світлом, але поїзди з Харкова їдуть з найбільшою затримкою

Через ворожу ракетну атаку вдень 14 січня три поїзди рухаються з найбільшою затримкою, усі вони – відправленням з Харкова.

Як повідомили в “Укрзалізниці”, це рейси:

– №45/46 Харків – Ужгород (+2 год 22 хв);

– №15/15 Харків – Рахів (+1 година 35 хв);

– №93/94 Харків – Хелм (+ 1 год 35 хв).

“Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, зокрема й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням”, – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що після ракетного удару близько 15:30 Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.