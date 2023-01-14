Південний вокзал зі світлом, але поїзди з Харкова їдуть з найбільшою затримкою
Через ворожу ракетну атаку вдень 14 січня три поїзди рухаються з найбільшою затримкою, усі вони – відправленням з Харкова.
Як повідомили в “Укрзалізниці”, це рейси:
– №45/46 Харків – Ужгород (+2 год 22 хв);
– №15/15 Харків – Рахів (+1 година 35 хв);
– №93/94 Харків – Хелм (+ 1 год 35 хв).
“Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, зокрема й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням”, – зазначили у компанії.
Нагадаємо, що після ракетного удару близько 15:30 Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Комунальні та енергетичні служби Харкова розпочнуть відновлення електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої ракетної атаки, повідомив мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожу ракетну атаку вдень 14 січня три поїзди рухаються з найбільшою затримкою, усі вони – відправленням з Харкова.".