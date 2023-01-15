Метро в Харькове полностью возобновило свою работу после обстрела
Харьковская подземка заработала с утра 15 января, сообщила пресс-служба метро.
«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская подземка заработала с утра 15 января, сообщила пресс-служба метро.".