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Метро в Харькове полностью возобновило свою работу после обстрела

Общество 08:46   15.01.2023
Оксана Якушко
Метро в Харькове полностью возобновило свою работу после обстрела

Харьковская подземка заработала с утра 15 января, сообщила пресс-служба метро.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская подземка заработала с утра 15 января, сообщила пресс-служба метро.".