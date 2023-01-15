Метро у Харкові повністю відновило свою роботу після обстрілу
Харківська підземка почала працювати з ранку 15 січня, повідомила пресслужба метро.
«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська підземка почала працювати з ранку 15 січня, повідомила пресслужба метро.".