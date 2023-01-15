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Метро у Харкові повністю відновило свою роботу після обстрілу

Суспільство 08:46   15.01.2023
Оксана Якушко
Метро у Харкові повністю відновило свою роботу після обстрілу

Харківська підземка почала працювати з ранку 15 січня, повідомила пресслужба метро.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська підземка почала працювати з ранку 15 січня, повідомила пресслужба метро.".