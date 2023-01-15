Live
  • Воскресенье 15.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника

Общество 15:30   15.01.2023
Оксана Якушко
Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника

В ходе ссоры 44-летний житель Купянского района ударил знакомого ножом, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

13 января в больницу в Купянске привезли 35-летнего мужчину с ранением грудной клетки.
Полицейские установили, что раненный вместе с товарищем выпивали. Возникла ссора, и хозяин ножом  ударил гостя. Пострадавший смог вернуться домой, где его мать вызвала скорую помощь.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 14 января следователи Купянского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Читайте также: Порезал жену и сына кухонным ножом: отца семейства на Харьковщине будут судить

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:18
На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела
07:47
Почти 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам рф — Генштаб ВСУ
07:16
Районы 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
19:17
Синегубов — об обстановке на Харьковщине по состоянию на вечер
18:40
Купянск, Волчанск, Двуречную и 12 сел обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе ссоры 44-летний житель Купянского района ударил знакомого ножом, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".