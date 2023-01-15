Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника

В ходе ссоры 44-летний житель Купянского района ударил знакомого ножом, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

13 января в больницу в Купянске привезли 35-летнего мужчину с ранением грудной клетки.

Полицейские установили, что раненный вместе с товарищем выпивали. Возникла ссора, и хозяин ножом ударил гостя. Пострадавший смог вернуться домой, где его мать вызвала скорую помощь.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 14 января следователи Купянского районного отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.