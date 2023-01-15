Напав з ножем на гостя – на Харківщині поліцейські затримали зловмисника
Під час сварки 44-річний мешканець Куп’янського району вдарив знайомого ножем, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
13 січня до лікарні у Куп’янську привезли 35-річного чоловіка із пораненням грудної клітки.
Поліцейські встановили, що поранений разом із товаришем випивали. Виникла сварка, і господар ножем ударив гостя. Постраждалий зміг повернутись додому, де його мати викликала швидку допомогу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі від 7 до 15 років.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 14 січня слідчі Куп’янського районного відділу поліції повідомили зловмисника про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 15:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сварки 44-річний мешканець Куп’янського району вдарив знайомого ножем, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.".