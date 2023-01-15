Трое погибли. В Белгородской области солдат взорвал гранату в военной части

Взрыв в военной части произошел в здании сельского дома культуры, где находились российские военные, сообщает издание Baza.

Один из военнослужащих взорвал гранату РГД-5. Из-за взрыва в здании сдетонировали снаряды и вспыхнул пожар на площади около 450 квадратных метров. Погибли трое военнослужащих, еще как минимум 10 пострадали. Огонь гасили около 4 часов.

Взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области. По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.

Место пожара до сих пор оцеплено – на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.